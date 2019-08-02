國民黨立委柯志恩（前排左二）將挑戰板橋東區立委選舉。（王揚傑攝）

立法委員選舉新北市第7選區（板橋東區）選民結構長久來藍小勝於綠，但上屆由民進黨羅致政成功翻轉，大勝對手國民黨江惠貞2萬餘票，2020年立委選舉羅致政將尋求連任，國民黨則派出也是現任立委的柯志恩，藍綠兩強捉對廝殺，戰況勢必激烈萬分。

板橋東區（埔墘、後埔、浮洲、溪崑）選舉人口約22萬人，自2008年立委選舉起，國民黨從大幅領先，與民進黨差距逐漸縮小，至2014年新北市長選舉，民進黨首次在板橋東區得票率超越國民黨，雖只小幅領先4.44％，但後勢有看漲趨勢。

2016立委選舉，羅致政果然以高出江惠貞2萬餘票大勝，一雪2012年以2400餘票敗給江惠貞之憾，在板橋東區完成政黨輪替。

羅致政曾任民進黨新北市黨部主委，亦曾擔任總統蔡英文競選新北市長時期及民進黨發言人，被視為小英人馬；有蔡英文執政優勢加持，加上羅致政深耕板橋多年，實力備受肯定。

現任國民黨不分區立委柯志恩3月間宣布參選板橋東區立委初選，外界浮現不滿「空降」雜音，但在原傳出有意復出的江惠貞表態並無意願，本已公開要參加初選的板橋區議員劉美芳，事後也因考量父親劉炳偉身體因素宣布退出，由柯志恩出征已無懸念。

據了解，柯志恩確定挑戰板橋東區，背後有新北市前、現任市長朱立倫、侯友宜牽線協調，自她宣布參選後，便積極參與板橋區大小活動，提早和選民博感情。

柯志恩在立法院問政犀利，也頻在各大政論節目針砭民進黨執政，從「拔管案」、「侯友宜文大宿舍案」到「私菸案」，對蔡政府砲火猛烈，被視為國民黨打蔡的主力之一。柯志恩不僅知名度高，亦頗受泛藍選民支持，雖與板橋無地緣關係，但後勢絕不容小覷。

(中時 )