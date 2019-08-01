今日是許多幼兒園開學日，苗栗縣後龍鎮1間非營利幼兒園卻遭家長貼文指控園方管理疏失，家長表示，3歲的兒子今天第一天上學，園方竟獨自讓小孩離開校園，一路從幼兒園走回家，怒斥園方「把人家小孩顧到不見還不知道」，直到親自到幼兒園詢問，園方人員還手插腰、理直氣壯的扯謊。

家長表示，事發當時，幼兒園對小孩離開校園的原委交代不清，於是決定親自到園了解，不料園方一開始說小孩是爬圍欄出去的，後來又說小孩是上廁所不見了，直到調閱監視器看到畫面後簡直快昏倒，園方一直在說謊。

家長說，監視器畫面中，圍欄根本沒有關，小孩先從教室拿自己的自用水，隨後晃著晃著便走出去，過程沒有老師出來查看，老師完全疏忽此時小孩子已經不見了，真的太誇張。

貼文一出引起網友關注，園方事後在下方留言致歉，並說明由於孩子是第一天上學，且家住學校旁邊，今天也是幼兒園的開學日，家長與孩子進出較頻繁，導致老師有所疏忽，將針對管理問題召開檢討會議，提出改善策略，爾後會更重視門禁管理與校園安全維護對此深感抱歉。

(中時 )