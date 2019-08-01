艾成1日錄中天《麻辣天后傳》，近日因女友王瞳捲入緋聞風暴，他日前現身力挺女友，被外界大讚最暖心男友，他坦言經歷這個風暴後，「重新認識彼此，反正還沒進入婚姻，彼此就不是老公、老婆，如果有一天我有能力娶她，那就進入婚姻；如果沒有，還是像現在這麼好。」邱琦雯近日在臉書連發數文，遭外界揣測隔空對戰王瞳，被問到此事，艾成無奈地說：「希望愛圍繞琦雯姊，不管發生什麼事，都希望她開心。」

談到聽到王瞳緋聞的第一反應，艾成真摯地說：「第一時間我不想問她什麼，只關心她還好嗎？我一直很疼瞳瞳。不管以後，我是否真的可以跟她走入婚姻，但這個女孩是我永遠的愛，好朋友、好家人，我們是家人也是情人。」兩人一起出席記者會後，許多網友認為艾成是工具人，他嚴正否認，「沒有這種事情，完全不會往這方面去想，我們其實這2年彼此都在忙，就算是談戀愛的熱度比較降，也不是因為這件事（王瞳緋聞）。」

艾成談副業經營。（中天提供）

艾成不只努力經營愛情，副業也積極，他投資餐飲副業「艾叻沙」，預計10月在台北蛋黃區信義華納威秀開設第3家店，至於外傳他因為店租到期，只能草草收掉第2家南西店，他解釋，「沒倒，我們把店移到慶城街。」不過坦承裝潢損失7、80萬，他透露，「當時第1家店在西門町，虧了10個月，才靠海南雞飯救回來，目前月收120、130萬。南西店月收也有6、70萬，要不是美食城關店，應該會回本。」他最後提及所屬的87樂團即將巡迴。

(中時 )