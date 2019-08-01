警察工作忙碌，不少員警因為輪班三餐無法準時進食，甫上任的平鎮分局長李建民發現不少員警為趕上班或服勤，耽誤早餐時間，吃得既不營養又急促，於是要求分局的伙食團自1日起提供中、西式早餐，讓員警們暖胃又暖心。

一般警分局若有舉辦伙食團，多半僅在周間提供午晚餐，讓服勤的員警食用，雖然不少員警因輪班，常常上深夜勤到天亮才下班，多半也只能餓著肚子返家。副分局長陳怡誠表示，大部分員警若遇到處理事故或上班塞車情形，員警大多都因忙於公務，索性不外出買早餐，餓著肚子持續服勤。

李建民7月底到任後，私下觀察員警用餐情況，發現大家不但吃的急促，且無法定時，常常因公忘食。對此，李建民特別招集分局伙食團研議創辦「活力」早餐。自8月1日起，上午7時半至9時，以中、西式早餐互相輪替方式提供服勤員警食用，在8月份試辦一個月後，再蒐集員警意見做精進改善。

不過員警服勤時間不定，不少人甚至清晨才下班，平鎮分局表示，早餐不僅僅是上班同仁吃，早上下班的員警也可以吃飽了再回家睡覺，「原則上可以照顧到三分之二的警察同仁。」

三餐不定時加上繁重的勤務，讓不少員警年紀輕輕健康就亮起紅燈，李建民要求各外勤單位妥適編排員警服勤時段，也透過團膳早餐的方式讓員警每日都可以吃到豐盛的餐點，因為「為市民服務也是需要體力。」

(中時 )