為讓前往聯新國際醫院就診的患者在需要之時，能夠有輪椅得到緩解，國際獅子會300G2區送上150台輪椅，提供病友們在治療或復健期間，不論是在門診、檢查或領藥等候過程，若發生不適都可以獲得紓緩與幫助。捐贈儀式於昨日舉辦，獅子會將愛心傳遞給聯新國際醫院。

國際獅子會300G2區發現不少家屬及病患到醫院進行追蹤治療時，候診檢查、領藥的時間通常比較久，當病患身體狀況虛弱，坐在候診室過久相當不舒服，在門診、檢查或領藥時，若能使用輪椅四處走動，減緩身體不適，於是超過30個獅子會分會與個人響應捐贈輪椅，希望帶給病患舒適的就診經驗。

「社會有需要的地方就有獅友的足跡。」國際獅子會300G2區總監廖千鐘表示，國際獅子會是NGO組織，致力於群眾服務，這樣的理念和聯新國際醫院「沒有圍牆的醫院」不謀而合，此次國際獅子會300G2區捐贈150台輪椅，希望幫助弱勢族群，讓社會有更多愛心與關懷。

捐贈典禮在聯新國際醫院門診大樓12樓國際會議中心舉辦，副市長李憲明致詞時表示，感謝國際獅子會為社會做出具體實際貢獻，今年3月曾捐贈市政府2部長照沐浴車，這次再度捐贈150台輪椅，讓民眾在醫院看病或是做檢查更方便安全，也歡迎各界共襄盛舉，化愛心為行動。

(中時 )