普悠瑪事故家屬要求重啟調查。（葉書宏攝）

普悠瑪事故家屬要求重啟調查。（葉書宏攝）

國家運輸安全調查委員會今（1日）下午2時許舉行揭牌典禮，由楊宏智擔任主委，交通部長林佳龍、立委鄭寶清、蕭美琴、黃國昌等受邀出席，典禮也邀請普悠瑪事故家屬代表出席，家屬們要求重啟普悠瑪調查。林佳龍則強調，全力配合調查，務必要讓罹難者的家屬可以得到交待。

典禮前黃國昌與家屬一起舉行記者會，要求普悠瑪事件重啟調查。家屬表示，希望透過國家運輸安全調查委員會成立，可以給家屬更明確的答案，試問政府為何非有人犧牲、無可挽回的悲劇才願意做對的事情，要求政府重視陸海空行的安全，不然家屬一定抗爭到底，重啟普悠瑪調查、即刻行動。

家屬代表則將陳情書交給國家運輸安全調查委員會執行長官文霖。官文霖表示，調查會完全公布給各界知道，完全接受立法院監督，行政院長官對於普悠瑪後續評估、後續調查，完全信任楊宏智所領導的國家運輸安全調查委員會，專業處理調查報告。

(中時 )