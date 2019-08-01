龍潭高中學生王緯綸投入競速滑輪多年，目前正進行暑期特訓。（王緯綸提供）

有滑輪溜冰界奧運會之稱的世界全項目溜冰錦標賽（World Roller Games），台灣拿下5金8銀9銅好成績，其中3面獎牌落在龍潭高中學生林建佑與王緯綸身上，林建佑榮獲青年男子組200公尺計時賽銀牌、100公尺爭先賽銅牌，王緯綸則獲得青年男子組單圈爭先賽銅牌，為台灣爭取1銀2銅的佳績。

7月中於西班牙巴塞隆納結束的世界全項目溜冰錦標賽，中華好手們於這次國際賽事中一共獲得5金8銀9銅的佳績，獎牌榜排名第8。連續19天在西班牙的賽事，讓台灣國手們挺過高溫，但期間林建佑因水土不服導致上吐下瀉，賽前完全無法練習。

「經過教練評估，才敢下場。」就讀普通科的林建佑表示，國際賽事的壓力外人難以想像，賽前上吐下瀉本來覺得「完蛋了」，只能躺在住處休息，幸虧比賽當天身體狀況教好，在教練持續的鼓勵下，才勇敢上場。林建佑還開玩笑說：「病後體重比較輕，滑得比較快，真是不幸中的大幸。」

而拿下銅牌的王緯綸也同樣遇上麻煩，賽前直排輪底座居然斷了，讓他心情大受影響。王緯綸表示正式比賽時用教練借他的腳架，只能一直催眠自己「是原來的腳架」。此外，王緯綸因身高較矮，遇上體型高大的外國選手，整整差了一個頭，但他不畏劣勢，滑出好成績。

兩名選手平時都是利用放學後課餘時間勤加練習，加上必須遠赴中壢找正式場地進行訓練，前往西班牙還要克服從來不曾碰過的場地型態、下雨造成的溼滑、起跑裝備臨時損壞等等不利因素，還能拿下好成績，實屬不易。兩人目前分別在台中與高雄進行特訓，希望明年拚出世界金牌。

(中時 )