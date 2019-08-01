一名女直播主日前在路邊公車站滑手機，竟無故遭一名男子突然攻擊臀部，當時受害女子穿著超短熱褲，她被攻擊後痛到站不起來，勉強站立後又立刻倒地，後來被送往醫院救治。

網路上流傳一段熱褲女深夜在路邊慘遭遇襲擊的影片，監視器畫面顯示，7月30日淩晨1點多，有女子在公車站旁看手機時，被一男子從身後戳了屁股，男子手中疑似拿著什麼銳利物，得逞後男子隨即逃跑，沒過一分鐘，受害女子搖搖晃晃後掙扎著倒在路邊。淩晨1時30分許，這名摔倒在地的女子揚手向路過車輛，一輛計程車放慢車速，但未停車並駛離。該女子隨後又一次倒地。現在女子在湖南人民醫院治療，無生命危險，目前警方已立案調查。

受害女子的主治醫師稱，女子被從臀部刺入盆腔，傷及卵巢、小腸以及一根大血管。目前病情較重，正在觀察中。據悉，女子是湖南長沙一網路公司的主播，今年才20多歲，事發後她曾向公司附近同事求助，是同事幫她報的警。

(中時電子報)