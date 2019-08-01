鳳飛飛紀念活動正式開幕，系列活動直到8月20日，為期3周。（邱立雅攝）

大嵙崁故事館放置鳳飛飛在海內外獲得的獎座，十分珍貴。（邱立雅攝）

正逢「大溪的女兒」鳳飛飛農曆生日，大嵙崁文教基金會特地舉辦「好好愛你、好好愛我、鳳飛飛故事特展」等一系列紀念活動，其中在大嵙崁故事館設有鳳飛飛成長地圖、演藝點滴以及鳳飛飛家人珍藏的獎座，邀請民眾前來一飽眼福，一同懷念永遠的國民天后。

鳳飛飛紀念活動展期從7月31日起至8月20日，最後一天也正好是鳳飛飛的國曆生日，為期3周的活動包括鳳飛飛故事特展、電影展、座談會、踩街活動以及紀念音樂會等等。為了今年的紀念活動，大嵙崁文教基金會更設計了一款「想念飛飛夢幻金句貼圖」，讓喜歡鳳飛飛的民眾可以藉由貼圖傳達懷念之情。

市長鄭文燦出席鳳飛飛紀念活動開幕式時表示，大溪是國民天后鳳飛飛故鄉，也是她最後落葉歸根之處，在台灣流行音樂史上，鳳飛飛扮演重要的角色，她親民的唱腔、琅琅上口的音樂作品，在60、70年代掀起熱潮，撫慰了戰後台灣人的心靈。

鄭文燦表示，文化局針對鳳飛飛過去生命軌跡做了詳盡的研究，成為未來設置鳳飛飛紀念館的參考。鄭文燦說桃園非常幸運，許多台灣音樂史上重要的人物都來自桃園，包括鄧雨賢、賴碧霞，市府更在龍潭設置桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館，成為當地重要的文化地標。

另為紀念帽子天后鳳飛飛，桃捷公司從8月1日起至8月31日為止，限量發行1000套「流水年華」典藏1日套票，8月活動期間將在A9林口站和A10山鼻站區間，分別播放鳳飛飛經典歌曲「流水年華」及「祝你幸福」，帶領乘客們一同回味鳳飛飛的美好歌聲。

(中時 )