2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽今天登場，大會有位馬來西亞籍女志工陳怡雯，白皙肌膚、甜美笑容成為場邊「嬌」點。

陳怡雯的父親來自桃園，母親是馬來西亞華人，在馬來西亞出生的她，因為父母有客家人血統，所以會說中文、英文、客家話，還因為追港劇學會廣東話，目前是台灣清華大學外文系三年級高材生。

陳怡雯(後)的弟弟陳堂傑(前)是羽球國手。(陳怡雯提供)

平時熱愛服務工作、愛運動，陳怡雯決定擔任亞洲盃射箭賽志工，她透露，自己曾是州羽球代表隊一員，「我的弟弟陳堂傑是大馬羽球國手，因為他的關係我才接觸羽球，且不只羽球，我也參加過越野路跑，拿過團體賽冠軍和個人第11名。」陳堂傑來台灣參加過中華台北羽球公開賽，是去年賽事混雙四強。

陳怡雯並說，因為口音的關係，她常被誤認成日本人，每年寒、暑假回馬來西亞一趟的她，總帶一堆零食和辣椒醬來台解鄉愁，至於最愛的台灣美食，她笑著說：「魯肉飯和芋圓豆花我都超愛的。」

(中時電子報)