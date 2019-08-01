為促銷夏季泡湯，台中市觀旅局1日舉辦「2019台中好湯溫泉季」宣傳活動。受邀與會的台中市旅館公會理事長鄭生昌表示，面對陸客自由行喊卡、讓旅遊業雪上加霜，呼籲銀行業不要抽旅宿業者的銀根，而政府應定義為觀光災害，給予短期融通與政策性協助，讓業者度過難關。

身兼中華民國旅館公會全聯會副理事長的鄭生昌，同時肯定交通部的36億元國旅補貼獎勵方案，但建議採取滾動式檢討，且不設上限，也應儘快公布執行細節，讓業者及早配合因應。

鄭生昌強調，觀光局去年的暖冬旅遊補助每人住宿1,000元，確實提升10至20％的住宿率，但今年的春遊補助每人只有500元，對於六都效果有限。建議政府自8月起開始提供國旅補助，每人補助1,000元，補助天數至少兩晚，鼓勵民眾非假日出遊，乘數效應才會加大。

鄭生昌表示，旅宿業市場面對非法旅宿業、日租套房的強烈競爭，早已供需失衡，如今還得面對陸客自由行喊卡，預期下半年整體住房率恐將掉到5成以下，在市場殺價競爭下，平均住房價也將下滑。

鄭生昌建議政府讓客源多元化、降低陸客自由行喊卡的衝擊，不妨運用政策性工具，例如延緩某些國家的簽證或簡化簽證程序，以及鼓勵東南亞台商員工旅遊到台灣、發動會展團、或直銷公司參訪團，彌補陸客自由行不來的空窗期。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，台中市今年上半年住宿陸客約32萬人次，平均每月約5萬人次；而目前來台旅遊的陸客中，團客與自由行約各佔一半，若大陸自8月起暫停陸客來台自由行至明年1月，台中住宿粗估約減少15萬人次。

林筱淇表示，來台的陸客每人每天消費平均約184.38美元，約新台幣5,612元計算，每人每次來台灣約6.39天，平均停留台中2天計算，未來半年，台中若減少15萬自由行陸客住宿人次，觀光產值粗估損失約16.83億元。

(工商 )