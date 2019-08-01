陸客自由行不來了！ 恐重創南台灣觀光

中國大陸宣佈今日起暫停簽發個人赴台旅遊簽注後，兩岸民眾與業者議論紛紛，指北京此一決定讓「台灣觀光業震驚」、「霸王級寒流！這次連唉都唉不出來了」。大陸官方《人民日報》則引用網友評論稱，台灣旅遊業受挫，民進黨要負最大責任，因為「我拿你當同胞，你拿我當錢包。」

7月31日晚間大陸文化和旅遊部門官方網站宣佈，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。」這個新聞發布時機正是共軍在台灣海峽進行大規模軍事演習之際，不只震驚了台灣朝野，受創最大的旅遊業更是一陣驚慌。而台灣媒體的評論更指出，無疑是民進黨當局頻生事端、挾洋自重、挑動兩岸對抗的做法要負最大責任。

中共官媒《人民日報》微博則於晚間6時56分，以「人民微評：解鈴還須繫鈴人」為題發文表示，「暫停赴台個人遊，原因何在？民進黨當局恐怕門兒清。頻生事端，不是挾洋自重，就是動輒『碰瓷』，將大陸送的一手好牌打得稀巴爛。寶島旅遊業受挫，誰該承擔責任？難怪被大陸網友譏為『我拿你當同胞，你拿我當錢包』」。文章最後還寫道，「請記住：兩岸關係好，台胞才會好」。

大陸網民在微博與微信上議論更多，反應出這段時間大陸開放個人旅遊試點後發生的文化與觀念衝突，以及政治對兩岸民間交流的惡意干擾。

網友們在評論北京暫停赴台個人遊時表示，「2011年開始試戰的「自由行」對台灣意味著什麼？有客源就有資源，有資源就有錢賺，有錢賺就有好日子。」

另有網民說：「阿里山真的比張家界秀麗？環島公路大陸開發不了？更不用說那乏善可陳的交通條件，說白了就是送台灣一個大禮包。」

「天天『鳳梨酥，鳳梨酥，鳳梨酥』就饞死人了？夜市小吃好吃，但台媒偏要編造大陸遊客7個人吃一碗蚵仔煎的這些抹黑文……交流是相互的，善意也是相互的，這一切的前提是『一個中國』立場，如果台當局不承認『一個中國』原則，那還談什麼互動交流？」

(中時電子報)