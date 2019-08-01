腕表與運動賽事有著緊密的關係，最經典的例子莫過於泰格豪雅（TAG Heuer）1971年贊助史蒂夫麥昆的電影《極速狂飆》 (Le Mans)，帶動Monaco腕表狂銷。最近泰格豪雅年度新表到貨，其中Monaco五日周年限量表在台掀起熱銷，不少VIP已經搶先訂購，看好賽車表的前景。

泰格豪雅為慶祝Monaco腕表五十周年，今年推出五款限量表，並選在法國利曼舉行，也就是1971年電影《極速狂飆》 (Le Mans)的拍攝地，片中男主主角史蒂夫麥昆 (Steve McQueen)當時就是配戴Monaco腕表登上大銀幕，因此別具意義。

泰格豪雅Monaco限量腕表在當年打破不少紀錄，包括第一款防水方形腕表、首款方型自動上鍊計時碼表等，五款限量表靈感來自1969至2019年間五個十年，各限量169只，如今有三款抵台，其中有兩款已經售出，可見受歡迎的程度。

除了賽車，泰格豪雅與曼徹斯特聯隊 (Manchester United)合作推出的Carrera聯名表也於近日抵台，致敬曼聯在1999年勇奪歷史性三冠王滿20周年，全球限量99只，台灣限量5只。

泰格豪雅Monaco為慶祝五十周年推出限量典藏版腕表，紅色表盤，21萬5400元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Monaco為慶祝五十周年推出限量典藏版腕表，灰色表盤，21萬5400元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Monaco為慶祝五十周年推出限量典藏版腕表，深綠色表盤，21萬5400元。（TAG Heuer提供）

(中時 )