邱澤、温貞菱、澎恰恰與劉奕兒主演的暑期檔國片《第九分局》1日舉行記者會，劇情講述破鬼案，戲外演員們也分享靈異經歷，邱澤就說在拍這部片時有場跟澎的持槍戲，但對方槍中的彈匣離奇消失，正當大夥疑惑時，突然聽到「喀」一聲，彈匣竟出現在一旁，片場所有人超有默契全相視不語，默默點頭知道是「好兄弟」來幫忙。
另邱澤去年也遭遇過鬼壓床，「當時我眼睛只能張半開，看得到天花板，覺得腳浮起來，感覺自己離天花板上的火警警報器越來越近，後來努力用力動了一下，才瞬間感覺回到身體裡。」
一旁的劉奕兒一開始不敢分享自己的經歷，連「鬼」字都不敢講，原來她有靈異體質是可以感受到的，「因為我出生的八字很乾淨，好兄弟會找上門求幫忙。」就在拍攝這片時，就有被靈體找上門尋求協助，「我就念佛幫忙超渡，幫助了『一群』。」且她在片中演出社會線記者，因以前念新聞系，也算是圓了夢。
温貞菱則是演出通靈學姐，角色設定她討厭人類但關心靈體，有酗酒習慣，平常喝威士忌，濟公上身時則改喝米酒頭，還為了入戲去實習看濟公上身，她也有特殊體質，拍片時在荒山野嶺的場景感應到30位「好兄弟」圍觀劇組拍攝。電影29日上映。
照片由甲上提供
(中時 )
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