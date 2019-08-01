《靈異街11號》，播出後受到許多好評。目前播到第3集，觀看次數近 300萬，演員也都親上留言區與粉絲互動，與大家同步追戲，該劇集結許多實力派金獎演員以及隱藏版人物同台飆戲，劇情內容包含了驚悚懸疑、剖析人性、親情堆疊或是凸顯社會議題都引起共鳴，看了後勁十足，討論不間斷，留言數破表。

《靈異街11號》雖然有緊張懸疑的氣氛外，還好有大文飾演的朵朵出現總是能緩解氛圍，讓大家笑開懷。李國毅與大文對戲最多，讓大文笑說：「國毅哥拍完戲應該腹肌變結實，他常常需要憋笑。」

《靈異街11號》阿海（李國毅 飾演）因為與父親（太保 飾演）有怨言而負氣離家，在一場黑道械鬥中死而復生，也同時得知父親過世，被迫接下葬儀社，並與葬儀社唯一的員工朵朵（大文 飾演）成了關係緊密的夥伴，兩人互動超有趣。大文說：「我跟國毅在劇中就像是老夫老妻在鬥嘴。」還笑說拜託阿海不要愛上我。李國毅也認證：「嫚書跟大文在阿海心中的位置真的互相抗衡，不相上下。」

李國毅與大文在演出前，都做了許多事前功課，包含葬儀社實習，也到了大體修復老師的工作室，看大體老師看了修復的過程。大文為戲還學習如何念經，她是藉由不段聽經，背誦經文，值得一提的是當天拍攝時，大文念經時一直走音，苦了與他對戲的李國毅，必須不停的憋笑。最後感謝有專業誦念師姐請教，才完成拍攝。

大文在劇中飾演的朵朵是個喜歡靈異、神秘、未知世界充滿好奇，第一集就非常羨慕阿海有陰陽眼，在劇中為了看到鬼，還嘗試從胯下倒著看或是玩碟仙。大文形容，胯下倒著看，真的很可怕，但不是因為怕鬼，是因為她在樓梯間這麼做，真的超怕摔倒。大文也回憶碟仙的戲份：「其實這行為是有些忌諱的，擔心如果真的動了怎麼辦，後來我發現力氣滿大，我可以自由運用。」後來大文與李國毅拍攝完這場戲後，天花板無預期的掉了一塊下來，幸好沒人受傷，這也成為大家覺得難以解釋的意外事件。

(中時 )