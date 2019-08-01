柯文哲到訪台中，幾乎都由陳廷秀全程陪同參訪。（陳廷秀服務處提供）

「白色力量崛起！」台北市長柯文哲宣布將籌組台灣民眾黨，與柯P關係密切的台中市無黨籍市議員陳廷秀1日說，昨晚他有接到柯市府團隊電話尋求支持；因自己認同柯文哲的問政理念，該黨沒有硬性規定和條件，他正在考慮「台灣民眾黨」，力挺柯文哲。台中市也有很多理念相同者表將加入。

原在致用高中任職的陳廷秀，卸下教職後，擔任過1屆梧棲鎮長、1屆梧棲區長，上一屆競選市議員失利後，去年捲土重來；簽下柯P認同卡，獲得柯文哲支持，問鼎市議員時，藍、綠夾殺下，卻擠下現任民進黨的王立任，讓人刮目相看。

陳廷秀參選市議員成立競選總部時，柯文哲辦公室主任蔡璧如特專程南下站台，蔡向支持者強調，陳廷秀是柯文哲在台中市唯一支持的市議員候選人；連濱海的「風頭水尾」清水、沙鹿與梧棲區，亦刮起「阿伯」的旋風。

陳廷秀指出，昨晚柯市府團隊有打電話給他尋求支持，他認同柯文哲不能「債留子孫」及跳脫「藍綠惡鬥」的理念；他也是簽下柯P認同卡中，唯一當選的市議員。柯文哲到訪台中，幾乎都由他全程陪同參訪。

陳廷秀強調，「台灣民眾黨」屬柔性政黨，沒有硬性規定和條件，他正在考慮，不排除入黨。

台中市厭誤藍、綠惡鬥及不滿長期壟斷政治資源，政客貪婪嘴臉的年輕人，均表要加入屬於平民百姓、無任何政治背景井的台灣民眾黨；唾棄一味搞私利、包工程，又不愛鄉土、不服務鄉親的無恥政客。

(中時 )