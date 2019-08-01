日諧星田村亮（小亮）私接工作遭東家吉本興業嚴懲，7月20日與同被懲處遭解約的諧星界天王宮迫博之召開記者會，小亮痛哭流涕說明事件原委。而他20來年主持《男女糾察隊》的搭擋田村淳（小淳），在記者會前一刻才被小亮告知要召開記者會之事。田村亮日前向日媒表示：「小淳當時對我說，『說真的這樣突然告訴我，讓我很困惑。我是你搭擋，你該早點讓我知道』。」

田村亮（左）與田村淳20年來合作無間。（取材自朝日電視台節目官網）

但小亮故意在最後一刻才告知，其有特別原因，他私下向日媒表示：「不想帶給小淳多餘的困擾，小淳極有正義感，如果事件經緯向小淳先說明，他必定會與吉本興業高層槓上，絕非好事。」在不知真相的情況下，一直為小亮護行的小淳曾在SNS憤怒發文「看不起亮」，聽到這話的小亮選擇了忍耐沈默，未有回應。

小淳若從政 小亮當秘書？

小亮在記者會上痛哭失聲，提及岡本昭彦社長威脅他與宮迫博之「（開記者會）要也是可以，那就把（所有與這次事件有關的藝人）全員連坐、開除」，才讓他無法對小淳多加說明；隔天，吉本興業岡本昭彦社長一場長達5小時半、七零八落、被眾媒體譏為「史上最糟」的記者會，私接案矛頭瞬間全轉向為吉本興業的管理體質問題。

田村亮赴老人院學習看護技術。（livedoor News截圖）

2011年在《男女糾察隊》中，用隱藏攝影機偷拍與友人喝酒聊天的小亮，被問到小淳時，小亮說「小淳總能冷静地判断先考慮到下一步、和現在怎麼做最好。我真的覺得他很棒」「真的，很感謝他」，一句對小淳的不滿或抱怨也未脫口。日本藝能評論家表示：「由此真能看出兩人情誼深厚；如果小淳真的從政，見到小亮當他秘書而奔走的畫面頗值得期待。」

(中時 )