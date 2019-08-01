王彩樺、許富凱、沈文程1日主持華視《黃金年代》，謝忻近日遭爆與曹雅雯、張文綺同為台南湄壽宮乩身，王彩樺被指為該廟信徒，被問到此事，王彩樺一臉疑惑表示，「不是信徒，我是藏傳佛教。」但她強調，有因緣接觸神明的話，都是非常虔誠，神明都很慈悲，會護持大家。

王彩樺表示，「以前我也是敏感體質，快接近廟時，我會容易接到那個訊息，很容易打哈欠，現在比較少。」和曹雅雯有交情的許富凱，被問到是否聽過她當乩身「辦事」的神奇事蹟，他笑說：「我本身是喜歡拜拜的人，有時候會聊到，剛好同樣信仰，所以會聊到拜的神明是哪一尊，但我們聊更多的是音樂上的東西。」他透露看到大、小廟宇都會進去拜拜，坦言與曹雅雯比較常在工作上接觸，私底下各忙各的。

許富凱主持《黃金年代》。（華視提供）

暑假到了，王彩樺的兩個女兒除了暑假輔導，其他活動也安排得非常滿，不只參加營隊，還搭郵輪旅遊，許富凱更推薦她帶女兒們一起打羽球，她表示，「兒子（許富凱）帶我一起打羽球，很好玩，我在羽球場一直慘叫，還把家人也帶去運動。」她透露自己有過敏體質，醫生說多運動可以改善，但滿場尖叫的她總是得到許多注目。

(中時 )