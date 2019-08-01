台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，前總統陳水扁今在「新勇哥物語」表示，「柯是一個很特別的人，阿扁認為，柯市長一定參選2020總統，組黨後更會參選。「落跑市長」不差一個！

陳水扁指出，柯市長是醫生，不能因為蔣渭水也是醫生，又是同日生，就可以把「台灣新文化運動之父」蔣渭水在92年前所創立的台灣人第一個政黨「台灣民眾黨」拿來私用。

他說，柯文哲8月1日在市府的組黨記者會致詞時說，2014年他參選台北市長時，就提出一個口號是「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」。做的卻是踐踏台灣文化也從台北開始嗎？如此不尊重台灣歷史文化的公共財，政治凌駕文化，將台灣人第一個政黨黨名剽竊為自己的政治用途，難怪蔣渭水後代會群起而攻之！

他說，一個口說民主自由、法治人權是台灣價值的柯市長，8月1日的組黨記者會竟然在上班時間，選擇在市政府市長室對面的吳三連廳舉行，主持人也是市府官員，嚴重違背「黨政分際」，這是否就是他在記者會說的，「台灣從來就不是一個法治的國家，所以常常出現：法律是給人民參考用的，不是讓人民遵守的」，所以柯市長也可以「黨政不分」？

他表示，柯市長在記者會竟然在緬懷「過去在國民黨一黨專政時代，台灣的經濟還可以維持一定的發展，因為當時還有李國鼎、趙耀東、孫運璿等技術官僚，他們都能在政治上發揮他們的能力、效果」，請問柯市長是要把台灣再帶回「過去國民黨一黨專政時代」嗎？

扁說，柯文哲心腹、市府顧問蔡璧如透露，「落跑市長」這4個字就是柯遲遲未表態參選2020總統的最大心魔。蔡璧如又說，「柯是一個很特別的人，如果柯要參選就不會組黨，但如果不參選，為了延續白色力量，就會考慮組黨」。阿扁打死也不信。阿扁認為，柯市長一定參選2020總統，組黨後更會參選。「落跑市長」不差一個！

＃2020大選，＃柯文哲，＃總統

(中時 )