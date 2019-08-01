(23:23更新)第5屆U12世界盃棒球賽進1日起進入複賽，首場強碰韓國隊，中華隊首局就打出極佳的氣勢，靠連續5支安打攻下6分大局，2局上半以6比0領先卻遇上大雨攪局，現場因雨暫停兩個多小時，於晚間9點半才繼續開打，中華小將不受雨勢中斷影響，延續火燙攻勢，最終就以9比3力剋勁敵韓國。

1日起進入複賽「超級循環賽」賽程，中華隊以A組第2晉級，首場就硬碰上B組第1的韓國隊，若要想前進冠軍戰，中華小將此戰非贏不可。首局中華隊氣勢如虹，隊長黃天賜一支二壘安打助中華隊先馳得點，余硯誠、陳楷升也毫不手軟敲安多添分數，滿壘時吳翊睿再補上一支帶有2分打點的中外野安打，首局中華隊打了10人次，敲出5支安打攻下6分大局。

下個半局陳楷升對戰韓國隊連飆115公里以上速球，雖登板有些興奮而控球不穩，不過仍讓對手三上三下，最快球速119公里。

1局結束現場下起大雨，雖雨勢一度減暫緩，不過仍暫停2個半小時後才重新於晚間9點半開打，中華小將保持高昂氣勢，反而韓國隊有些自亂陣腳，2局上半在黃天賜敲安上壘後，韓國隊發生失誤、投手犯規，並連丟4次保送，中華隊輕鬆再添2分。

韓國隊在3、4、5局都各進帳1分，不過中華隊仍能有效保住勝利，中華隊最終就以9比3拿下複賽首勝，陳楷升不受大雨影響，先發3.2局失1分，送出4次三振，除此之外還有2分打點；而打者方面隊長黃天賜4支3繳出猛打賞，吳翊睿也有2分打點演出，不過出現3次失誤是仍需注意的細節。

中華隊戰勝韓國後，複賽首日結果為日本3勝、中華隊與韓國皆為2勝1敗，中華小將明日晚間6點半對戰墨西哥、3日同一時間對戰委內瑞拉，若中華隊全勝才有更大機會晉級冠軍戰。明日下午2點日韓大戰也會牽動戰局，因此中華隊不能掉以輕心。

現場因下起大雨中斷比賽。（中華棒協提供）

(中時電子報)