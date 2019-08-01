正在泰國曼谷舉行的「中國-東協外長會議」，1日進入第二天。中共國務委員兼外交部長王毅1日在會議空檔會晤美國國務卿蓬佩奧，針對中美貿易談判，王毅強調，中國也有發展的權利，美國試圖阻撓中國的發展進程既不公平，也做不到。

據《國際在線》報導，王毅表示，中國國家主席習近平和美國總統川普6月在大阪會晤時達成多方面共識，為中美關係指明了方向。當務之急，美方應同中方相向而行，把中美元首共識落到實處，在相互尊重基礎上管控分歧，在互利互惠基礎上拓展合作，共同推進兩國元首一致同意的以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

王毅表示，蓬佩奧最近表示，中美之間雖然價值觀不同，但也有共同利益。兩國可以開展很多合作。中方同樣認為，雙方要加強溝通，減少誤判，尋求中美雙贏、世界共贏的相處之道，這既符合雙方利益，也是國際社會的普遍期待。

王毅說，中美要正確看待彼此戰略意圖。試圖阻撓中國的發展進程既不公平，也做不到，因為中國也有發展的權利。中國的發展是和平的發展，具有強大內生動力，是無法阻擋的。雙方應充分發揮元首外交對中美關係的戰略引領作用，用好各高級別對話機制，加強各領域磋商，把兩國元首關於中美可以成為合作夥伴的願景轉化為現實。

王毅呼籲，中美雙方要妥善處理分歧和敏感問題，中方敦促美方恪守「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」規定，慎重處理涉台問題。雙方要拓展各領域合作，希望美方為兩國人員交往提供便利而不是製造障礙。

蓬佩奧表示，川普總統和習近平主席在大阪會晤，為美中關係下一步發展指明了方向。他重申，川普總統和美國政府無意遏制中國的發展，願和中國開展廣泛領域合作，希望美中經貿磋商順利向前推進。美方將繼續恪守「美中三個聯合公報」和「一個中國」政策。美方支持美中加強人文交流，願處理好兩國人員往來中出現的問題。

雙方並就朝鮮半島問題交換了意見。王毅表示，朝美領導人新加坡會晤就實現半島完全無核化、建立半島和平機制達成重要共識，中方表示支持。希望雙方把握機遇，相向而行，照顧彼此關切，盡快制訂切實可行的路線圖，分階段、同步走推進半島問題政治解決進程。

王毅說，中方願為朝美重啟磋商提供支持和協助。蓬佩奧表示，美方願盡快落實美朝領導人板門店會晤共識，願隨時同朝方重啟工作團隊接觸。

王毅還就南海、涉疆、涉港等問題表明中方立場，要求美方尊重中方核心利益和重大關切，謹言慎行。雙方同意繼續就共同關心的問題保持接觸。

(中時 )