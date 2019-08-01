華山大草原案遭監察院糾正 北市府將重啟考績會 20:102019/08/01 中時 張潼 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市政府資料照。（資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華山大草原分屍案發生後，北市府以「造成社會觀感不佳」為由，不分情節輕重，給予都發局、都市更新處主管與承辦人員全都記申誡1次的處分，但監察院認為此舉使社會觀感不佳、失去執法威信，且北市府的確在場地管理上有重大違失，因此予以糾正。 北市都更處今晚發布新聞稿說明，今向事件受害家屬表示慰問，將盡全力協助家屬日常生活必須，另關於懲處事宜，將重啟行政人員考績會。 (中時 ) #北市府 #華山大草原案 #監察院 也許您會感興趣 推薦閱讀 判決書攻擊同事 法官遭送監察院建議免職 14:472019/07/30 社會 司法接地氣 重懲開鍘脫序法官 04:102019/07/31 社會新聞 他設宴喬韓副手 郭幕僚談郭柯合？ 11:572019/07/31 政治 柯文哲組台灣民眾黨 北市府態度曖昧：明天回應 19:352019/07/31 政治 來台陸客限縮 北市府搶攻星馬市場 09:532019/08/01 財經 柯北市府宣布組黨 議員嗆公部門淪競選總部 13:102019/08/01 政治 社會熱門新聞 美腿正妹遭弟出賣 露「雪白側乳」上健身房 - 社會 熱褲女主播慘遭路人爆菊 傷勢嚴重 - 社會 葡萄王改標案 董座緩起訴繳千萬 胞姊背信遭起訴 - 社會 私菸案 檢調約談完 羅雅美、邱彰信移送北檢複訊 - 社會 火鍋吃到昏沈沈 人妻被抬上車脫褲啪啪啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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