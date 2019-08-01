華山大草原分屍案發生後，北市府以「造成社會觀感不佳」為由，不分情節輕重，給予都發局、都市更新處主管與承辦人員全都記申誡1次的處分，但監察院認為此舉使社會觀感不佳、失去執法威信，且北市府的確在場地管理上有重大違失，因此予以糾正。

北市都更處今晚發布新聞稿說明，今向事件受害家屬表示慰問，將盡全力協助家屬日常生活必須，另關於懲處事宜，將重啟行政人員考績會。

(中時 )