「拿到赴台簽注的那一刻，我差點喜極而泣！好像時光穿越到1949年，搶到最後一張赴台的船票！」在北京一家服裝公司電商部門工作的Michael表示，雖然取得了赴台簽注，但只能入出境台灣一次，接下來他必須好好考慮，何時赴台與台籍男友Ben見面。

大陸方面暫停陸客赴台自由行，不僅將重創台灣的經濟和觀光產業，兩岸間的異地遠距戀情，也恐將成為政策的受害者。大家預期，至少在明年1月台灣總統大選前，兩岸情侶只能由台灣人飛往大陸去看另一半，經濟負擔會十分沈重。

身為北京人的Michael說，7月31日確定暫緩赴台自由行之後，他立刻停下手邊工作，請假趕赴朝陽區的入出境管理局，搶在傍晚6點半系統停轉前辦理赴台簽注，「因為人實在太多了，竟然排了一個小時的隊才辦到，平日只需要1分鐘！」

Michael說，在排隊等待時，能夠明顯察覺空氣中瀰漫著某種不安的情緒，「我們都害怕申請的人太多，導致電腦無法負荷而突然當機，或是系統突然關停通道。出證的瞬間讓我有種1949年買上撤台船票的快感！」

Michael和Ben，是一對分別在北京、台北工作的跨兩岸情侶，兩人雖然已在台灣辦理同志註記結婚，但因為大陸尚未承認同性婚姻，因此Michael無法以依親的名義赴台和Ben團聚。平時就靠視訊聯繫，一年只能見上幾次面，彼此輪流飛到對方工作的城市相聚。

原本見面的時間就已經夠少了，現在大陸文旅部又暫緩赴台自由行，讓這對伴侶傷透腦筋。現在只能委屈台籍的Ben，多花點機票錢，多飛幾次北京和男友會面。

Michael認為，每一對戀人都值得被祝福，尤其遠距離的戀愛要見上一面，又多了不少交通成本。如果因為政策因素無法相聚，導致戀情逐漸冷卻甚至分手，真的很令人遺憾。

(中時 )