由於日本很可能在明天的閣僚會議中，將南韓移出戰略性貨品出口白名單，南韓總統文在寅今天召集有關部會首長舉行跨部會部長級會議，討論因應日本經濟報復措施的對策。

南韓聯合新聞通訊社報導，這項緊急會議從上午10時30分起開始，開了2個小時15分鐘，重點是討論日本對南韓出口管制問題。

報導指出，文在寅可能接到了外交部對今天上午對南韓外長康京和與日本外長河野太郎在曼谷進行雙邊會結果的報告。

南韓外交部高層官員在韓日外長曼谷雙邊會後，召開記者會表示，日本的立場沒有變化，韓日之間存在著明顯的意見分歧。

南韓政府認為日本很可能在2日舉行的閣僚會議上處理「出口貿易管理令」修訂案。

日本目前給予貿易優惠的「白色名單」國家包括美國、英國、南韓等27國，對於可能轉用軍事用途的先進材料及電子零件等品項，日本企業在出口到「白色名單」國家時，可享有簡化手續等優惠措施。一旦日本將南韓移出白色名單，勢將影響南韓經濟。

南韓外長康京和在曼谷表示，若日本決定將南韓移出白色名單，南韓也會採取相應的措施，並且不得不重新考慮韓日安全合作體系。

分析家認為，這可被解釋為南韓有可能視事態進展，考慮作廢規範日韓雙方交換情報合作的「韓日軍事情報保護協定」（GSOMIA）。

報導也披露，赴日本訪問的南韓國會議員代表團原計劃31日與日本自民黨幹事長二階俊博（相當於黨秘書長）會面，但卻吃了閉門羹的消息。自民黨提議將面談時間推遲至1日上午，之後又以內部會議為由突然取消面談計畫。

在日本閣僚會議準備將南韓移出簡化戰略性貨品出口程序友邦名單（白色名單）的情況下，南韓對與自民黨「二把手」二階俊博的面談寄予厚望。

報導指出，這次訪日的南韓國會代表團成員均為資深政壇人士，其中還包括韓日議員聯盟主席姜昌一。南韓分析家認為，日本以難以讓人接受的理由取消會面，實屬重大外交失禮行為。

南韓政府已經備好分階段應對日本限貿措施的預備方案，文在寅可能發表電視講話，國務總理李洛淵、經濟副總理兼財政部長洪楠基可望相繼主持會議對日本釋放信號。南韓政府也將持續思索減低損失、強化自身等中長期對策。

(中時 )