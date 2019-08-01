有著凍齡少女外貌與超完美身材的辣媽賈永婕，日前剛過45歲生日，她透露今年收到最好的生日禮物，就是首度接拍沐浴乳廣告，她在臉書分享拍攝花絮照，忍不住讚嘆：「個人覺得自己好棒棒，這是一個非常勵志的故事！洗香香的廣告，光看側拍就粉美捏，大家期望成品嗎？」問她到底哪裡「勵志」？她笑說：「勵志的點是年紀跟顏值成正比啊！」

賈永婕在臉書分享拍攝沐浴乳廣告花絮照。（取材臉書）

賈永婕受訪時表示，拍攝廣告那陣子特別開心，因為剛好是她45歲生日前後。她說拍攝前就已表示「堅持不用替身」，一定要自己洗澡入鏡，「我很願意挑戰，親自洗澎澎給大家看，結果廠商想要的是優雅形象，堅持不用我洗澡，所以，一切就只是我自己想太多了，我還為了要洗澡給大家看，身體去了很多次角質呢！」

賈永婕總是以她開朗陽光的正能量氣息，感染周遭所有人，讓身邊的家人朋友與粉絲都感受到活力滿滿與幸福感。在事業領域裡，賈永婕是成功獨立女性的最佳代表，她一手創立的C.H WEDDING經典婚紗也是業界的領導品牌之一。在生活的篇章中，她不斷挑戰鐵人三項，藉由運動的專注與汗水化解生活中的負能量。

賈永婕代言沐浴乳。（Les Parfums de Farcent提供）

她說，每一個女人都要懂得寵愛自己，因為先把自己照顧好，才能綻放自信美麗，以正面能量感染他人，「像我會試著每天預留1、2個小時的時間好好寵愛、善待自己，讓我在繁忙的生活中能讓身心靈徹底充電。我特別喜愛睡前邊泡澡邊聽音樂，因為在這寧靜的珍貴時刻我可以慢慢沉澱思緒及緩解疲勞。」

賈永婕代言沐浴乳。（Les Parfums de Farcent提供）

(中時 )