近期因戲劇而有「國民年下男」之稱的南韓演員丁海寅，擁有陽光笑容、帥氣外型、精實身材，成為「國民男友」的最佳人選，他今年將二度來台，於10月12日在TICC台北國際會議中心舉辦《2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI》。

丁海寅2014年以演員出道，2016年以《孤單又燦爛的神－鬼怪》的初戀學長打開知名度，當時丁海寅飾演金高銀在高中時期暗戀的學長，兩人在《鬼怪》中沒能在一起，近期在電影《愉悅的音樂專輯》中終於修成正果，在記者會上丁海寅展現了一段好歌聲，令人驚艷，金高銀更形容丁海寅的笑容是價值一千萬的笑容。

丁海寅主視覺。

活動門票將於11日下午兩點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣，活動票價為2800、3600、4600元。丁海寅將和全場購票粉絲一一近距離擊掌，還有機會抽中和丁海寅合照親筆簽名拍立得等好康福利。

丁海寅粉絲福利圖。

(中時 )