三興國小籃球隊將在今年體育表演會登場，與老牌勁旅裕隆跨界聯演。（體育署提供）

由體育署舉辦、一年一度的體育表演會，今年將納入籃球項目，並由SBL老牌勁旅裕隆與北市三興國小籃球隊跨界聯演。三興國小籃球隊教練李峻銘表示：「這次表演會以串連基本運球招式為主軸，加上動態的跑位豐富表演，最後希望以雙球運球的震撼感帶給觀眾不同的感覺！」

三興國小籃球隊是國小甲組的傳統學校，雖然學校人數稍少，在選才不易、練習時間也比較少的劣勢下，仍在2018年臺北市教育盃女籃獲得第3名佳績，男籃以第6名坐收，一直維持在甲組中上的成績。李峻銘也有自信的表示，今年球隊實力比往年好，為球隊設立了爭取全國第一名的目標。

男籃隊控球後衛葛宥均從國小三年級開始，常在假日和父親練習籃球，進而愛上籃球這項運動。葛宥均開心的表示，自己很喜歡帶球切入禁區、上籃得分的好心情。同時他也靦腆的說，第一次到台北小巨蛋就要站上大舞台表演，其實心情很緊張。

三興國小籃球隊利用暑假時間，每星期二、四挪出空檔練習表演內容，女籃中鋒許語珊表示：「自己沒有跳舞的經驗，因為不熟悉動作有時候會掉球。像表演中有一個動作需要側跳換手運球，如果腦中沒有預先想好步驟就會出錯。」對於全新的挑戰，許語珊表示這是很特別的體驗。

三興國小籃球隊利用暑假時間，每星期二、四挪出空檔練習體表會演出內容。（體育署提供）

三興籃球隊以小五、小六學生組成，李峻銘表示球員還在國小階段，主要以學生禮貌、技能、課業為主，進而培養出球場上的拼勁和責任心。提及收到表演邀請的心情，李峻銘希望小球員們可以接受挑戰，「我希望給學生不一樣的視野和格局，而不是人生只有打籃球。因為他們未來不見得會繼續打球，但看過眼界不一樣對未來是有影響的」。

除此之外，對於隊上球員經驗不足，李峻銘坦言十分緊張，「起初小球員基本功不扎實，但經過一陣子的溝通、技術指導，現在對於球員在體表會上的表現充滿期待。」，最後還對小球員們溫情喊話，希望小球員們可以勇敢的挑戰任何事情。

三興國小籃球將於9月21日首度登上小巨蛋舞台，想要一睹三興小將和裕隆納智捷籃球隊會擦出什麼精彩的火花，記得鎖定體表會的演出。國民體育日體育表演會相關訊息可上網搜尋「i 運動」（http://isports.sa.gov.tw/）。

(中時電子報)