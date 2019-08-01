為增加大溪市民搭乘公車往返龍潭通勤通學的便利性，桃園市新增212、212A「大溪─龍潭（經九龍里）」市區客運路線，由桃園客運試辦營運3個月，自8月1日起提供服務，發車首日即有近200名乘客搭乘。

大溪至龍潭往返公車路線停駛多年，在市議員陳治文及地方民眾的期盼下，交通局試辦新闢路線212大溪-龍潭行駛，試辦期間為3個月，從8月1日至10月31日止，若營運情形良好，將納入正式公車路線。

212、212A大溪往返龍潭路線由桃園客運大溪總站發車，行經康莊路、員林路、中興路、北龍路與中正路至桃園客運龍潭總站，沿途行經仁和國中、龍潭行政園區、龍潭運動公園等重要據點。

該路線採平日行駛，每日往返共24班次，其中4班次為212A路線繞駛介壽路、仁善街與埔頂路，收費方式同市區公車採里程計費，並享有持市民卡乘車買一送一優惠。

交通局長劉慶豐表示，本市民眾往返大溪、龍潭地區之通勤通學需求高，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，提升本市公車路線完善路網及公車服務水準，邀請市民朋友多多搭乘大眾運輸。

(中時 )