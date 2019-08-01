立委林昶佐今中午宣布退出時代力量，以無黨籍爭取萬華區立委連任，並支持蔡英文總統參戰2020，值得玩味的是，民進黨資深黨員、北市家長會長團體聯盟會長謝俊州隨即在臉書PO文，大動作宣布退出民進黨，表態追隨柯文哲，由於謝在萬華擁有豐厚人脈，謝也霸氣說「柯有需要，隨時上場選立委！」為地方選情增添未知數。

謝俊州去年在九合一大選期間力挺柯文哲，更曾公開出示民進黨證，痛批「民進黨四年前把他們牽去挺柯，4年後忘記把我們帶離開，人民是狗嗎？牽我去哪就去哪？」當時謝還嗆，若黨要開除他，記得原因要寫上「我支持柯文哲！」 一席嗆辣發言，也被視為「挺柯大將」。

如今柯宣布組黨，謝俊州今也在臉書宣告退出民進黨，PO文表示，自己是民進黨20年的忠心黨員，現在要道別曾經最愛的政黨，當民進黨把柯往死裡打的時候，忘了柯是朋友而不是敵人，自己決定願追隨著柯文哲的腳步，最後更以柯的政治理念「找回良心，莫忘初衷」作結。

由於謝俊州為土生土長萬華人，加上活躍於教育領域，政商關係良好，先前就傳出有意投身政治，但由於與林昶佐有私交，謝始終持保留態度，不過謝俊州今也表明，若柯文哲有需要，自己將正面迎接挑戰！

謝俊州表示，林昶佐退黨後，要加入哪個政黨他都予以尊重，但林表態支持蔡英文連任，即便日後與台民黨建立友好關係，也否定林支持柯文哲選總統的可能性，大家各為其主，對於中正萬華區立委選戰，若柯文哲徵召他，自己當仁不讓。

＃2020大選 ＃柯文哲 ＃林昶佐

(中時 )