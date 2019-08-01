農糧署舉辦的「精饌米獎」，今年共計有60件產品參與選拔，7月31日舉行決賽，由芳榮米廠的台灣越光米獲得冠軍，今天（8月1日）立刻登上東森購物上架銷售。

芳榮米廠台灣越光米的品種是台南16號，由台灣大學農藝系林彥蓉教授與台南區農業改良場以分子選育技術育成，適合台灣環境栽培，5月剛收割的米粒晶亮具光澤，口感絕佳。

(旺報 )