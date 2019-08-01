農糧署「精饌米獎」冠軍 電視購物上架販售 21:182019/08/01 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 農糧署舉辦的「精饌米獎」，今年共計有60件產品參與選拔，7月31日舉行決賽，由芳榮米廠的台灣越光米獲得冠軍，今天（8月1日）立刻登上東森購物上架銷售。 芳榮米廠台灣越光米的品種是台南16號，由台灣大學農藝系林彥蓉教授與台南區農業改良場以分子選育技術育成，適合台灣環境栽培，5月剛收割的米粒晶亮具光澤，口感絕佳。 (旺報 ) #精饌米獎 #農糧署 #電視購物 #越光米 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南好米做便當 創意大比拚西港農會拔頭籌 17:002019/08/01 生活 生活熱門新聞 心血管專家絕不吃 這菜含油量爆表 - 生活 秋冬國旅大灑幣 1張圖看懂補助多少錢 - 生活 下周有雙颱？專家曝這天是關鍵 - 生活 會勘李佳芬祖墳跌2跤 命理師驚喊糟糕 - 生活 輕颱「薇帕」生成 明大雷雨襲全台 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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