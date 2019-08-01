高雄1日下午4點多因對流旺盛，岡山、梓官及橋頭區一帶因大雷雨傳出停電災情，一度造成8625戶停電。台電緊急派員搶修四小時後，於晚間8點15分全數復電。

氣象局傍晚5點40分也發布15個縣市的豪大雨特報，同時也針對高雄市發布大雷雨即時訊息，並針對此大雷雨發布細胞廣播示警。

台電指出，這次大雷雨造成北高雄岡山、梓官及橋頭區一帶饋線受損，共造成8625戶停電，人員搶修四小時後已完成復電。

(中時 )