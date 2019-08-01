大雷雨襲高雄八千餘戶停電 搶修四小時復電 20:282019/08/01 中時 袁庭堯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大雷雨造成高雄市湖內區和平路與仁愛街口一度傳出積水現象，員警趕抵現場指揮交通，所幸傍晚水已退去。（袁庭堯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄1日下午4點多因對流旺盛，岡山、梓官及橋頭區一帶因大雷雨傳出停電災情，一度造成8625戶停電。台電緊急派員搶修四小時後，於晚間8點15分全數復電。 氣象局傍晚5點40分也發布15個縣市的豪大雨特報，同時也針對高雄市發布大雷雨即時訊息，並針對此大雷雨發布細胞廣播示警。 台電指出，這次大雷雨造成北高雄岡山、梓官及橋頭區一帶饋線受損，共造成8625戶停電，人員搶修四小時後已完成復電。 (中時 ) #停電 #大雷雨 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄719受災戶政院加碼補助2萬元 行政院今日通過 16:372019/07/29 財經 高雄87期重劃區 年底完工 04:102019/07/30 產業．科技 港澳團訪高雄 綠營放話在台統戰 04:102019/07/30 政治要聞 愛河觀光起飛 串起愛情產業鏈 04:102019/07/30 地方新聞 高雄719水災 淹逾50公分補助2萬 04:102019/07/30 地方新聞 《快評》陳其邁搶功 為再選高雄市長鋪路？ 11:432019/07/30 政治 輕颱「薇帕」生成 明大雷雨襲全台 10:142019/07/31 生活 中央攜手地方 共同招商高雄港灣32公頃土地 12:532019/08/01 財經 《傳產》高雄買氣漸平穩，7月買賣移轉月增6.4％ 17:052019/08/01 財經 AirAsia「高雄-宿霧／克拉克」今首航開飛 單程未稅888元起 18:462019/08/01 旅遊 生活熱門新聞 心血管專家絕不吃 這菜含油量爆表 - 生活 秋冬國旅大灑幣 1張圖看懂補助多少錢 - 生活 下周有雙颱？專家曝這天是關鍵 - 生活 會勘李佳芬祖墳跌2跤 命理師驚喊糟糕 - 生活 輕颱「薇帕」生成 明大雷雨襲全台 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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