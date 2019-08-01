「台民黨」成立背後有算盤

前鴻海董座郭台銘，在31日無預警回國，同天台北市長柯文哲，就被爆出要組黨，外傳柯文哲、郭台銘將要聯手，柯文哲自己負責拚國會席次，讓郭台銘來問鼎大位。對此，柯黑魔王市議員王世堅也說，柯文哲組黨就是為了要替財神郭台銘抬轎。藍營為此也呼籲郭台銘，若是脫黨參選造成分裂，將成為中華民國罪人。

根據中央社報導，台北市長柯文哲組黨，外界推測可能與前鴻海董事長郭台銘合作。郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天表示，郭台銘目前並沒有進一步參選打算，不需要特別交代海外資金，若未來有任何打算，所有的事情都會依法辦理。

劉宥彤上午接受廣播電台POP Radio專訪前，被媒體問到柯文哲是否可能在8月中與郭台銘會面。劉宥彤表示，目前仍未收到會面通知，但台北市政府市政顧問蔡壁如昨天深夜有致電給她，提到柯文哲籌組政黨的事情，並表示雙方陣營都會保持聯繫。

劉宥彤說，郭台銘目前並沒有進一步參選打算，截至目前也止也都沒有這方面的動作，因此不需要特別交代海外資金，若未來有任何打算，所有的事情都會依法辦理。

至於郭台銘是否可能脫黨參選甚至與柯文哲結盟。劉宥彤，這些都不是郭台銘主觀意識，目前真的尚未提到這些，只要郭台銘沒有做出決定，這些消息純屬臆測。

另外，桃園市議員「村長」詹江村接受訪問時呼籲郭台銘不要出來參選，出來就是害了中華民國，會成為歷史罪人！

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(中時電子報)