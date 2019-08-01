英國下議院今天將舉行一席議員補選，這是首相強生上任後首度面臨選舉考驗。不過保守黨掌握的國會過半優勢恐將縮到剩一席，為脫歐計畫過關增添難度。

這次補選，主要是威爾斯的布雷肯和拉德諾郡選區議員戴維斯，因犯罪遭罷免，儘管他堅稱經費申報不實是無心之過，並投入補選，但民調顯示，這一席可望由自由民主黨拿下。

若補選由反對脫歐的自由民主黨勝出，國會反對派議員和部分反強生計畫的保守黨議員，聲勢將會大漲。這些執政黨議員曾誓言，將盡一切努力阻擋無協議脫歐成真。

(中時 )