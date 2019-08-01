英下院補選保守黨恐敗北 強生脫歐計畫過關難度升高 21:072019/08/01 中時 蔡鵑如 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國下議院今天將舉行一席議員補選，這是首相強生上任後首度面臨選舉考驗。不過保守黨掌握的國會過半優勢恐將縮到剩一席，為脫歐計畫過關增添難度。 這次補選，主要是威爾斯的布雷肯和拉德諾郡選區議員戴維斯，因犯罪遭罷免，儘管他堅稱經費申報不實是無心之過，並投入補選，但民調顯示，這一席可望由自由民主黨拿下。 若補選由反對脫歐的自由民主黨勝出，國會反對派議員和部分反強生計畫的保守黨議員，聲勢將會大漲。這些執政黨議員曾誓言，將盡一切努力阻擋無協議脫歐成真。 (中時 ) #議員 #補選 #脫歐 #保守黨 #計畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 戴森買星國最貴豪宅 04:102019/07/28 專題周報 催淚彈驅散港抗議者 《南華早報》：警方8月中引進水炮車 12:012019/07/29 兩岸 新英相將赴蘇格蘭 壯大脫歐陣營 18:022019/07/29 國際 社區自來水頻爆管 基隆民代促改善 04:102019/07/30 地方新聞 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會料將降息，油價收高 09:092019/07/30 財經 藍控氣爆善款有疑慮 綠反擊抹黑政治操作 15:452019/07/30 政治 控訴遭議員強暴 印度少女突遇車禍 疑遭滅口 16:512019/07/30 國際 匯率期貨趨勢專欄－新首相硬脫歐 英鎊走勢偏空 04:102019/07/31 證券．權證 訪北愛 英相強生踏進脫歐關鍵戰場 18:052019/07/31 國際 硬脫歐纏身 英鎊7月跌逾4％ 04:102019/08/01 全球財經 國際熱門新聞 只是餵食流浪貓 79歲阿嬤下場慘 - 國際 影》罕見！女王阿嬤上身 當眾追著威廉跑 - 國際 陸美協商後 川普首推文：控陸等他下台 - 國際 揭營養品真相！ 專家：只有這兩種有用 - 國際 看不下去？美要介入日韓僵局 原因曝光了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。