佛光山所藏藏文貝葉經。（國館提供）

「從手抄到印刷，各種版本的佛經，讓它在人間變成一種慈悲的流傳」美學大師蔣勳如此介紹將於8日在佛光山佛院紀念館展出的《穿越時空 法寶再現-佛經寫本與刻本特展》。

該特展由由國家圖書館（國圖）與佛光山佛陀紀念館合作辦理，精選國家圖書館、佛光山佛陀紀念館等多館館藏精華，以「佛經寫本及刻本」為主題展出近百件佛教經典，於8月8日至11月17日假佛光山佛陀紀念館展出。其中包括首次跨出國圖大門的21組24件善本佛典。

首次出館的這批國圖珍藏的佛教善本古籍，其中包括三部「國寶級」的佛教經典，即舉世第一本雙色套印佛經—元刊朱墨雙色套印《金剛般若波羅蜜經》；存世極為稀少的金代版本佛經—金皇統間私人刊印《集沙門不應拜俗等事》；以及全經鏤版精細、毫無缺損的宋刊本《妙法蓮華經》。

佛陀紀念館藏中也精選多部佛典精品於此展面世，如原藏佛光山地宮的南北朝敦煌古寫經《摩訶般若波羅蜜放光經》，該部經典記述般若波羅蜜法及學習功德，寫於距今約1500至1700年前，經卷保存完整，通卷字體規整，顯明抄寫者的虔誠，大眾可藉此欣賞南北朝古樸的寫經字體，不僅藝術價值高，此經在書法史上亦占有重要地位。

有趣的是，抄回此經梵本的僧侶朱士行，法號八戒，是三國時期魏國佛教僧侶，為漢族地區最早的西行求經僧侶，亦是中國歷史上第一位僧人，同時也是中國著名古典小說《西遊記》中人物豬八戒的原型。

另有佛陀紀念館藏精品，寫於17世紀的藏文貝葉經，為傳統藏文梵匣形式的紙質寫本，乃將螺貝磨粉加工後用來書寫於傳統藏紙上，書寫經文的版框採塗刷方式染為黑底，十分別緻。此次展出展件囊括佛經之寫本、抄本、刻本，拓印、雕版等，展出的佛經文字則包含有緬甸文、巴利文、藏文等多種語文，實屬珍稀。

(旺報 )