台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，並將於6日舉行創黨大會。由於，柯文哲極可能參選2020總統大選，引爆時代力量路線之爭，立委林昶佐宣布退黨表示，站在支持本土政權延續立場，支持總統蔡英文連任。「宅神」朱學恒對此即興在臉書貼出打油詩：「文哲組黨時，時力斷腸日。一起嘴一下，請往這邊走。」大嘆時代力量恐面臨瓦解命運。

柯文哲今（1）日上午召開記者會，說明表示籌組「台灣民眾黨」理念，指建黨是以台灣為名、以民眾為本。台灣民眾黨是一個理念的結合，「民意、專業、價值是我們決定政策目標，希望清廉、勤政、愛民是行政原則，台灣政體利益、人民最大福祉就是我們中心思想」，希望台灣因為有他們可以變得更好。

不過，柯文哲組黨捲起政壇浪頭，影響藍綠陣容佈局。尤其，小綠政黨--時代力量因支持者與柯文哲有重疊部分，故在2020總統大選該支持柯文哲或蔡英文，時代力量黨內出現路線之爭，時代力量黨中央對未來發展考量，遲遲不願表態唯一支持蔡英文。對此，立委林昶佐今（1）日宣布退出時代力量，要心無罣礙地支持總統蔡英文競選連任；時代力量紀律委員會昨天決議召開臨時黨代表大會開除高潞‧以用。等於，時力一天之內已失去2位立委。未來最糟的情況，若洪慈庸再退黨，時代力量立法院黨團也將因為不滿3人而宣告解散。

所以，朱學恒貼出打油詩：「文哲組黨時，時力斷腸日」大嘆時代力量恐面臨瓦解命運。

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(中時電子報)