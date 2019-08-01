巴黎聖母院4月慘遭祝融之禍，3個多月以來重建工作持續進行，但聖母院屋頂及尖塔建材含鉛，失火時煙塵中有350到400公噸的鉛，這些被毀建材含鉛，因此重建過程中，環境鉛污染問題浮上檯面。

鉛是重金屬，人體長期或慢性攝入，可能導致腦、肝、腎功能、神經與消化系統、生育及骨骼損害，對兒童危害尤其嚴重。

大巴黎區行政首長卡杜，近期決定暫停聖母院重建工程，以檢視工人暴露在含鉛環境中的健康預防性措施。

「20分鐘報」（20 Minutes）報導，旨在保護環境與人的「森林羅賓漢」組織（Robin des Bois）控訴當局「過失性不負責任」，未採取必要措施保護工作人員及民眾健康，陷他人生命於危險中。該組織認為，為防止人群接觸鉛，當局應限制聖母院周邊居民活動範圍、禁止群眾聚集聖母院周圍，並提早關閉學校。

不過目前尚未發現與火災有關的鉛中毒案例，居住在聖母院周邊的82名兒童接受檢測後，有一人有血含鉛的現象，可能與他的居住環境有關，與火災無關；不過，有10人的檢測數據達到應特別注意程度之上。

聖母院周圍10多所學校採樣後，未在校內發現超過每平方公尺70微克含鉛量，當局評估不須為了避免接觸毒性而關閉學校。但獨立網媒Mediapart調查發現，當局宣布的數據是平均值，有些地點的污染數值偏高，只是與其他地點的數據平均後被拉低，部分區域的高峰數值達到每平方公尺698微克，尤其是在遊樂場。

巴黎市府7月25日宣布深度清理聖母院周邊學校，並預防性關閉兩所原本要於暑期開放活動的小學。

(中時 )