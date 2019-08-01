「山林記憶—編織之島」特展爬梳北台灣自清領時代、日治時期一路以來的山林資源及治理演變。（吳堂靖攝）

歷史建築三井倉庫去年底修復後，以「記憶倉庫」為核心概念重新亮相，年度特展「山林記憶—編織之島」即日登場，爬梳北台灣自清領時代、日治時期一路以來的山林資源演變，包含影響北台灣原住民發展的隘勇線推進、大豹社事件等，歡迎民眾踴躍參與。

北市文化局表示，記憶倉庫前身為三井物產株式會社的倉庫，三井集團在日治時期，與政府簽訂土地租賃，開採山林資源，包含了樟腦、木材與茶園的開闢與經營，更發展出「日東紅茶」，這段歷史牽絆著台灣北部原住民的發展與聚落遷徙，間接影響了大台北聚落興盛與，對台灣貿易發展。

特別的是，特展焦點以「隘勇線」作為核心，於展場中央設計北台灣等高線大模型，說明隘勇線推進的過程，另採用台灣杉為綿延的山陵線展牆，讓參訪者踏上2樓展場就有撲鼻的杉木香。

策展團隊景澤創意執行長吳思儒說，台灣山林原本是原住民的棲居之所，有著特有的山林記憶，希望讓民眾透過不同視角，思考多元族群使用資源的文化事件，進而理解當代島嶼的發展歷程。

「山林記憶－編織之島」特展，即日起於「記憶倉庫」二樓（北市忠孝西路一段265號）登場，開放時間為週二至週日上午10時至下午6時（週一休館），另有系列講座、導覽，有興趣的民眾可至「記憶倉庫」臉書報名。

(中時 )