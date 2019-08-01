43歲大陸女星馬伊琍過去在《還珠格格3》中飾演「紫薇」一角，日前她和小8歲老公文章宣布離婚，男方5年前爆出偷吃，馬伊琍當時表示原諒，如今還是放生老公。今(1日)陸媒報導，馬伊琍公開離婚消息前，被拍到和女性密友聚餐，還被拍到友人突然出手摸馬伊琍的臉，看似十分心疼，令人好奇當時馬伊琍是否已經向朋友抱怨婚姻走不下去。

文章2014年被爆偷吃女星姚笛，馬伊琍之後不理網友唱衰，執意要原諒老公，更發出金句：「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，兩人育有兩個女兒，上月底宣告婚姻畫上句號，不久馬伊琍被爆和男星高偉光過從甚密，工作人員則隨即澄清：「純假，假得誇張」。

據《新浪娛樂》報導，網友近日爆料在馬伊琍官宣離婚前，在上海某間西餐廳目擊馬伊琍與一位女性朋友吃飯，兩人說著說著對方突然摸了馬伊琍的臉，不知是在幫對方擦掉東西，或因為疼惜而摸臉，而介入兩人的小三姚笛，最近傳出私下證實已婚，更強調自己很幸福，對過往的緋聞似乎也不太在意了。

(中時電子報)