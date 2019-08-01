台北市長柯文哲原本預計在8月6日宣布成立「台灣民眾黨」，不料消息被內政部提前曝光，讓柯相當不滿為此怒批「國家政府紀律太爛」。柯為何怒？資深媒體人黃暐瀚爆料說，其實組黨在昨天還是不能說的事情，因為柯P還在等郭台銘的回應。

黃暐瀚指出，去年8月就有議員說柯P將組黨，而且是「台灣民眾黨」，那時民進黨在北市長選舉已提名姚文智，那位議員好朋友在他耳邊說，有朋友跟他說柯要組黨，這消息在去年就這樣傳出來了。

黃暐瀚點出，柯文哲的支持者、幕僚們確實希望柯組一個黨，但時間並不是在今年，雖然柯去年選台北市長時就已經想要組黨，他要組黨是因為2014選市長時有民進黨相助，但去年沒有了，去年5月16日民進黨中執會確定提名姚文智之後，柯P感覺腹背受敵，覺得是不是應該要組黨？當時他旁邊這些親近的幕僚、朋友就說：來啦，組一個黨，就叫「台灣民眾黨」。

黃暐瀚在POP Radio《POP撞新聞》爆料說，柯組黨這消息是如何傳出來的呢？有人認為是柯放的消息，但據他了解，這是一個不能說的事情，因為柯P其實還在等郭台銘。而前市府辦公室主任蔡壁如跑去內政部送的件，就是創黨大會會議通知，上頭寫著黨主席就是柯文哲，創黨時間是8月6日，地點則在徐州路2號，也就是在台大醫院急診室旁邊，那也是柯P最熟悉的地方。

(中時電子報)