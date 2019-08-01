第52屆東協外長會議在曼谷召開。日本外相河野太郎1日與中國國務委員兼外交部長王毅在曼谷會談。雙方承諾，為實現明年春天中國國家主席習近平作為國賓成功訪日，中日將攜手合作。河野強調，「對於進一步推進已重回正常軌道的日中關係具有重要意義。」王毅也表示，「當前中日關係保持改善發展，來之不易，值得珍惜」，表現出改善關係的意願。

共同社報導，習近平訪日預計在明年三月或四月。有關具體日程，兩位外長商定將在兩國政府間推進協調。兩人還一致同意年內設立人員與文化交流相關高級別對話機制，以及促進包含修學旅行在內的青少年交流。

另一方面，河野把中國公務船駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近日本領海一事作為議題提出，王毅則從釣魚島是中國領土的立場進行了反駁。

河野就日本人在華被拘留案件要求積極應對，還要求中方履行兩國2008年達成的共同開發東海油氣田的共識，以及解除因福島核事故對日本食品實施的進口限制。

(中時 )