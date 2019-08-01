高雄市長韓國瑜1日晚間接受電視政論節目視訊預錄專訪，談到柯文哲組黨，韓國瑜坦言，組黨是他過去從來沒想到的，擺明要搶立委席次，但直到現在，他還是認為柯文哲會以黨主席身分，帶著黨籍立委候選人參選2020總統，以柯這幾年維持25％支持度，可能搶下8至10席立委席次。

東森政論節目「平論無雙」主持人平秀琳預錄視訊訪問韓國瑜，今日晚間8點半左右播出。

韓國瑜坦言，柯文哲組黨是他過去沒想到的，以為柯會連署參選，他一向堅定認為柯會參選，因為柯有理想性格與目標，是第三勢力最強的人，加上台北是政治經濟中心，海內外關注，有強大動員能量。

他認為，柯P組黨之後絕對要搶攻立委席次，一定推出優秀立委候選人，未來的棋不曉得會有什麼化學變化，但到現在韓國瑜還是認為柯文哲一定以黨主席身分參選，帶著立委候選人及友好盟友，投入2020總統與立委選戰。

但韓國瑜分析，柯P的戰法是兩面刀，一邊搶藍、一邊搶綠，要等選舉後續變化才能研判影響，但綜觀這幾年，柯文哲的民調始終有抗跌性，大概維持在25％左右，折合全國立委得票數，拿下8到10席立委都有可能，這就是柯P可參與這場戰局最大的本錢和籌碼。

此外，談及外傳的「韓郭心結」，韓強調初選過程他沒對郭提出任何批判，希望與所有競爭者都保持君子之爭，媒體報導倆人之間有2、3種心結，其實並非他的本意所造成，倘若藍軍分裂，可能讓蔡英文連任，所以他很急也很渴望盡快拜訪郭台銘。昨天郭台銘返台後，韓致電給郭董，但進入語音信箱，韓也留言表示希望盡快找時間親自拜訪。

對於大陸暫停自由行，韓國瑜說這對全台灣、對高雄未來半年的旅遊，一定會造成重大的影響，他非常錯愕，也希望大陸主要對台灣旅遊的負責人應該了解，全台灣不等於民進黨，民進黨也不等於全台灣人，廣大台灣人民還是期待和平、繁榮、互利、共生。

他強調，若在選舉前半年突然停止觀光客，對台灣經濟影響很大，他覺得身為總統候選人，這樣的訊號必須清楚表達，讓大陸對台觀光旅遊的負責人進一步了解。

他也呼籲蔡英文政府，兩岸之間若能走更和平繁榮的路，就不該走危險、經濟蕭條的路；能走寬的路，就不該走更窄的路；能走和氣生財的路，就不該走劍拔弩張的路。

韓國瑜說，隨著選舉時間愈來愈近，感覺蔡政府不停拿刀子去戳對方，樹立非常多的圍牆、樹立非常多的敵意，如此對台灣不會是好事情，他呼籲蔡政府對兩岸關係的緩和，應做出明確、有效的政策。

＃2020大選，＃柯文哲，＃總統

(中時 )