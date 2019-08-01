2日台灣仍吹東南風，恆春半島不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨。此為雷達合成回波圖。(圖擷自氣象局)

氣象局表示，周五(2日)台灣仍吹東南風，天氣與1日類似，恆春半島不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴午後有局部雷陣雨的天氣，午後降雨訊號偏強，請留意短時強降雨、雷擊、強陣風甚至冰雹等現象。

2日天氣晴朗炎熱，氣溫方面，各地高溫約31至35度，其中大台北地區及桃園有連續出現36度高溫的機率，氣象局已對台北市、新北市盆地，桃園市發布橙色燈號。氣象局提醒民眾，外出紫外線指數高，請注意防曬並多補充水分。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象·老大洩天機》說，ECMWF模式模擬顯示，2日薇帕颱風外圍環流輸送水氣至台灣附近，迎風面東半部及恒春半島有局部短暫陣雨；不穩定度提高，西半部桃園以南午後有局部雷陣雨的機率，大台北機率稍低；最高氣溫微降1至2度，不降雨時仍悶熱。

至於第7號輕度颱風薇帕動向，1日下午2時位於海口北北東方約110公里的海面上，正在影響海南島及雷州半島的天氣，未來將通過雷州半島朝越南北部移動，雖然此颱風對台灣無直接影響，但會使得中南部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的可能，北部、南部及恆春半島沿海地區也易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

(中時電子報)