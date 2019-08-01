台北市長柯文哲昨日拋出震撼彈，成立「台灣民眾黨」拚2020大選，曾自稱「理科先生」的台北市議員王世堅的看法為何，引發外界關注。果不其然王世堅今(1日)就在政論節目上婉如連珠炮似地開罵柯文哲，罵到連主持人與來賓黃暐瀚都忍不住笑出聲。
到底王世堅在節目上是罵了柯文哲什麼，讓主持人陳鳳馨與黃暐瀚等來賓都忍不住笑了？王世堅一臉正經地分析：「我覺得柯文哲的這個組黨，我也是在半年前我就斷定柯文哲必定組黨，道理很簡單啦！在我眼中柯文哲是個騙子嘛，騙子生涯的終極目標啊，就是組成一個詐騙集團，獨騙騙不如眾騙騙。」當王世堅說到詐騙集團這關鍵字時，旁邊來賓就突然傳出噴笑聲。
接著王世堅又繼續罵，「那你看，他不但今天組了而且你看連機房都找好了，你看他連黨部地址都有了，那現在他接續馬上再做的第二個工作，就是迎財神啦！」更直言要送柯文哲8字，那就是「養郭鼻息，財神跟班」，一席話讓陳鳳馨、黃暐瀚等人都笑了。
(中時電子報)
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