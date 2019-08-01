男友刺青曝光，笑翻2.7萬網友。不過實際查證，此張圖早在2017年就已瘋傳網路 (圖／翻攝自靠北男友)

會有因為刺青而分手的情侶嗎？這可能會是第一對。一名女網友表示，她很愛她的男友，但實在無法接受男友的刺青，並且貼出照片，結果讓2.7萬網友笑翻，直說「衣服一脫都熄火了」。

一名女網友在臉書《靠北男友》PO出照片，表示「我很愛我男友，但我無法接受他的刺青」，透過照片可以看到，男子身上刺了個藝妓圖，但這刺青簡直就像小學生作品，且刺青位置與自己乳頭又顯得相當尷尬，彷彿藝妓臉上長了一個好大的青春痘，讓2.7萬網友笑翻，湧入了6000多則留言。

網友紛紛表示：「難道是傳說中的富貴痣？」、「衣服一脫就熄火了...」、「乳頭割掉還是可以看啦」、「快點帶妳男友來我們店裡吧...還有救」、「這刺青師已經進入神的境界了，凡人無法懂」。

不過實際查證，這張圖片應該被非該網友真實案例，因為此圖早在2017年就已經流傳於網路，引起網友討論。

(中時電子報)