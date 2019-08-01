日前有民眾向警方報案，淡水區新市鎮一帶28日凌晨出現20幾台改裝機車，巨大的排氣管聲浪嚴重影響居民安寧，警方獲報後立刻出動大批警力實施攔查，共計舉發交通違規15件。
據當地居民指出，28日凌晨2時許，近30台機車於新市二路、崁頂二路及沙崙路夜遊，一路往漁人碼頭行駛，排氣管聲劃破寧靜夜空，讓人無法入眠。
警方獲報後立即出動14名警力，實施防制危險駕車勤務攔查，分別在漁人碼頭及新民街攔查王姓駕駛共5部機車。
淡水分局指出，當晚共舉發無照駕駛5件、不服䅲查2件、變更車體1件、其他違規4件，逕行舉發逃逸機車1部交通違規3件，共計舉發交通違規15件；另通報環保局改裝噪音車1件。
淡水分局表示，將持續調閱路口監視器，檢視有無其他交通違規行為予以逕行舉發，並實施訪談約制，編排防制危險駕車勤務，及協同環保機關共同取締改裝噪音車輛，務求維護民眾安寧居家環境。
(中時 )
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