賴雅妍出道至今身材始終保持得宜，她1日擔任「千禧之愛89量腰日健康大使」，大方分享體型控管秘訣，且在醫師的指導下，示範如何替「關心的人」量腰圍。她近兩年過著吃蔬食、勤做瑜伽的養生生活，對自己要求嚴格的她，體重維持在55公斤、26腰好身材，她笑說：「演員就是兩把尺，我們除了需要量尺，也很需要羞『恥』」。

賴雅妍年初與鄭秀文在《花椒之味》扮姊妹，戲今年3月殺青後，兩人已有4個月沒見，期間還發生「許志安偷吃黃心穎」事件，她日前前往香港朝聖鄭秀文演唱會，直言這次看到鄭秀文的狀態是「非常好」，「我的天啊！歎為觀止，驚為天人。這次看到嚇一跳，她連身形都變得不一樣，整個人肩變寬、變壯、肌肉量增加了，腰圍應該60吧，很瘦很瘦但很壯很壯，狀態絕佳下，在舞台上唱跳，表演精準到不行，跳全場、唱全場也Hold全場，結束還可以跟大家聊天！」

賴雅妍回憶，一起拍戲時，鄭秀文是就算沒睡覺也都要起來鍛鍊的人，一切努力就是為了演唱會，「看了她的演唱會後，她一直說自己年紀大，我一直覺得哪有？她維持得好好！她的努力我們望塵莫及！」

賴雅妍也透露：「其實還沒上台前，我們就已經抱在一起，距離上一次見面有4個月了，再見到她時眼眶都濕了，眼睛熱熱的，情感是很澎拜的！這麼熟悉的人、工作夥伴，站在舞台上，這麼真實，經歷過這段相處，真的覺得好感動喔！好像真的就是你的大姊站在舞台上！」她說自己已經算有強迫症了，但鄭秀文是一個對飲食、運動、身材都自我要求非常嚴格的人，「她才是真正有強迫症的人！」

感情生活走佛系路線的賴雅妍，被問到有沒有伴「雙人瑜伽」？她笑說：「還沒有接觸到。」妙的是，爸爸跟她一樣佛系，覺得結婚隨緣，「他希望我有能力照顧自己，甚至可以渡化眾生」，媽媽偶爾會催婚，但話一開頭「啊妳什麼時候」，她就秒回：「妳不要講話，我不想聽！反正我還是那句話，我只要還沒有嫁出去，過年都可以回來陪你們吃年夜飯喔，嫁人就不行喔。」

被問父親節打算怎麼過？賴雅妍善盡代言人職責，笑回：「先幫爸爸量腰圍，腰圍八九十，健康常維持！」

(中時 )