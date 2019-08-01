紐約時報中文網報導，在美國關稅使企業紛紛重新考慮是否要在大陸生產之際，越南的工廠訂單不斷增加。如今，更多大型科技公司尋求增加在越南的製造業務。

武友勝（Vu Huu Thang，音）的公司北越技術(Bac Viet Technology)位於北部城市北寧，為佳能打印機、科音(Korg)樂器、三星手機和耳塞手機配件生產小塑膠零件。他說，只要他還是每個月必須購買70至100噸主要在大陸生產的進口塑膠，他的公司就很難同大陸供應商競爭。

「越南沒法和大陸比，」武友勝說。「我們買來材料，已經比大陸貴了5％到10％。」他說，越南市場也太小，不足以吸引塑料製造商在這裡辦廠。

美隨著智慧手機、電子遊戲機和其他消費者喜愛的產品接下來可能會被納入川普的關稅清單，尋找新的低工資地點進行產品的製造或完成，電子設備製造商的壓力尤其大。

蘋果在加緊尋找實現供應鏈多元化的途徑，已把努力的目標設在越南和印度。供應鏈研究公司磐聚網(Panjiva)表示，任天堂(Nintendo)加快了將Switch遊戲機的生產從大陸轉移至越南的步伐。

iPhone的主要組裝公司、台灣電子設備巨頭富士康1月份表示，已在越南收購土地使用權，並向一家印度子公司投資2億美元。蘋果公司的其他台灣和大陸合作夥伴也已表示，在考慮擴大越南的業務規模。

即便如此，這個擁有1億人口的國家並不會在一夜之間取代大陸的製造業中心地位。這裡的土地可能會很貴，也缺少現成的工廠和倉庫。能否招到足夠多訓練有素的工人和管理人員是另一項潛在的挑戰。

「這肯定會讓越南的承載能力吃緊，」貝克麥堅時律師事務所(Baker McKenzie)駐胡志明市常務董事弗雷德里克·R·伯克(Frederick R. Burke)說。他還說，儘管這個國家的勞動力在以每年100萬人的速度增長，「人們已經在談論勞動力短缺問題了。」

越南也不像大陸那樣，有大量可批量生產專門配件、零部件和材料供製造商使用的公司。陳秋水（Tran Thu Thuy，音）說，她「當然」希望有朝一日能跟蘋果公司合作。陳秋水的公司HTMP製造工廠生產塑料和壓鑄零件的金屬模具。她指了指身旁一台MacBook。有朝一日，她說，HTMP也許能為金屬筆記本機身生產模具。但她知道在這一天到來前，公司得在多個方面進行提升。

(中時 )