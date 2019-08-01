日本首席AV男神鈴木一徹今（1）日為了成人展來台，下午特別現身台北西門町和粉絲見面，現場教導粉絲安全性行為的健康教育，更現場示範如何正確使用保險套與「包莖」男如何戴套，更現場餵粉絲吃香蕉與香腸，誠意十足。

鈴木一徹現場教導包莖男如何戴套，必須溫柔且小心，更提醒任何形狀都不要戴兩層。（合成圖／紅絲帶基金會提供）

日本AV男神鈴木一徹本週將來台參加「2019TAE台灣成人展」，擁有不少少女及貴婦粉絲的一徹，也特地抽空代言紅絲帶公益活動，近距離和粉絲在台北西門町互動，並教導粉絲如何使用保險套，現場以台灣特產香蕉示範，更加碼告訴大家如果遇到男性「包莖」該如何幫他戴套。

一徹更提醒除了安全性行為，沒有固定性伴侶的人定期篩檢也很重要。（圖／紅絲帶基金會提供）

他表示，除了確認保險套正反面無誤外，戴到一半後須幫包莖部分退去，不能直接把保險套戴下去，這樣會很痛！所以遇到包莖的狀況時，須更溫柔對待，退去包莖部分後再將保險套繼續往下戴，記得前面要留一部分空間，讓射出的精液有位置，以免流出。他也提醒千萬不要戴兩層，因為可能會摩擦而破掉。

這次來台也和粉絲大玩互動遊戲，甚至將香腸放在下體激情互動。（合成圖／紅絲帶基金會提供）

首次擔任愛滋防治大使的鈴木一徹也呼籲青少年建立安全性行為的觀念，在現場發放多盒保險套，更倡導定期篩檢的重要性，還和現場粉絲大玩香蕉、香腸餵食秀，展現AV男神魅力。

(中時電子報)