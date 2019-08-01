俄國在波羅地海舉行大規模軍事演習 21:272019/08/01 中時 蔡致仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 俄羅斯海軍和空軍在波羅的海舉行大規模軍演。（取自網路） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據聯合早報報導，俄羅斯國防部1日宣布，該國海軍和空軍開始在波羅的海舉行「海洋之盾-2019」大規模軍事演習。 塔斯社引述俄國防部消息說，這次的軍演出動了近70艘艦艇、58架軍機和約1萬名軍人。軍演內容包括檢查俄海軍艦隊部署、管理以及保衛國家利益的戰備情況。 據新華社指出，此次軍演將持續至9日。俄軍去年9月首次在地中海舉行「海洋之盾」大型海空軍演習。 (中時 ) #演習 #軍演 #國防部 #海軍 #海洋 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛海洋、護生態！珊瑚小學堂開課囉 03:262019/07/28 生活 海洋調查團深潛4週 帶回海洋世界奇景 21:102019/07/29 國際 陸媒：英海軍不及陸一支艦隊 別想在亞洲胡來 00:052019/07/30 軍事 高雄87期重劃區 年底完工 04:102019/07/30 產業．科技 解放軍軍演 國防部嗆無助和平 04:102019/07/30 兩岸要聞 國防部駁不實評論 公布中線座標 04:092019/07/31 焦點新聞 我宣示底線 提醒陸勿選前挑釁 04:092019/07/31 焦點新聞 國防部強調 大陸軍演未超越海峽中線 04:102019/07/31 政治要聞 F-16V採購傳延宕 國防部：正常程序執行 10:122019/07/31 軍事 國防部：F-16V戰機軍購案 進度正常 12:172019/07/31 軍事 國際熱門新聞 只是餵食流浪貓 79歲阿嬤下場慘 - 國際 影》罕見！女王阿嬤上身 當眾追著威廉跑 - 國際 陸美協商後 川普首推文：控陸等他下台 - 國際 揭營養品真相！ 專家：只有這兩種有用 - 國際 看不下去？美要介入日韓僵局 原因曝光了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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