根據聯合早報報導，俄羅斯國防部1日宣布，該國海軍和空軍開始在波羅的海舉行「海洋之盾-2019」大規模軍事演習。

塔斯社引述俄國防部消息說，這次的軍演出動了近70艘艦艇、58架軍機和約1萬名軍人。軍演內容包括檢查俄海軍艦隊部署、管理以及保衛國家利益的戰備情況。

據新華社指出，此次軍演將持續至9日。俄軍去年9月首次在地中海舉行「海洋之盾」大型海空軍演習。

(中時 )