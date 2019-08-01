石虎遭路殺事件頻傳，日前又傳出苗栗山區有石虎因誤中捕獸套索，導致兩腿、尾巴嚴重腐爛，最後被獸醫師評估只能安樂死，是苗栗縣內今年第15隻因遭外力而無辜送命的石虎。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦今天表示，7月16日有農民在山區發現一隻遭捕獸套索受傷的石虎，經農業處轉送農委會特生中心，獸醫師檢查傷勢，該隻母石虎的兩隻後腳和尾巴均嚴重腐爛，兩腳都無法救回，只能忍痛讓牠在麻醉中安樂死。張葦指出，這隻石虎是誤中類似俗稱「山豬吊」的捕獸套索而受傷，過去也曾有過石虎遭獸鋏夾傷，但因此致死的，這是第一起，累計今年遭路殺等外力死亡石虎，已經達到15隻。

農業處表示，農委會在野生動物保育法已增訂禁止使用金屬製套索，作為獵捕工具，若使用獸鋏、毒物或其他方式，任意虐待傷害動物，違反野生動物保育法與動物保護法，須負刑事責任，呼籲民眾如發現獸鋏、獵具等陷阱，協助通報清除，農業處也會派員加強巡查。

(中時電子報)